NACHTRAG: Erneut Wahlplakate mutwillig beschmiert

Am Montag, den 24.02.2025 konnten durch eine Polizeistreife im Bereich der Oranienstraße/Brückwiese/Schwalbacher Straße in Nastätten fünf beschmierte Wahlplakate der Parteien CDU, SPD und BÜNDNIS 90/GRÜNE festgestellt werden.

Auf den Plakaten wurden die jeweiligen Kandidaten u.a. mit Tränen, Blut in den Mundwinkeln, unleserlichen Strichen versehen, sowie das Wort "Krieg" aufgesprüht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 /9327-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



