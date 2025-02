Mutwillige Beschädigung eines Fahrzeugs in Osterspai

In der Zeit von Sonntag, den 09.02.2025 21:00 Uhr auf Montag, den 10.02.2025 10:00 Uhr, wurde in Osterspai in Höhe der Hauptstraße 16 ein ordnungsgemäß geparkter PKW mutwillig zerkratzt.