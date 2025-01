Mehrere Verkehrsunfälle bei Schneeglätte und ein Unfall unter Alkoholeinfluss

Am 09.01.2025 ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Montabaur zwischen 14:00 und 19:00 Uhr neun Verkehrsunfälle, bei denen es glücklicherweise nur bei Blechschäden blieb.

In den meisten Fällen waren der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Um 14:10 Uhr kam es unter anderem auf der L 303 bei Weidenhahn zu einem Unfall, bei dem ein 64-jähriger PKW-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle verlor und in den Graben rutschte. Bei der Unfallaufnahme wurde neben der für die Witterung zu hohen Geschwindigkeit zusätzlich noch Alkoholeinfluss beim Fahrzeugführer festgestellt, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



