Körperverletzung und Sachbeschädigung nach vorangegangener Nötigung sowie Straßenverkehrsgefährdung auf der B413

Am Sonntag, 02.02.2025 gegen 18:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 413 (Wegstrecke Höchstenbach-Wied-Merkelbach) zunächst zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Der männliche Fahrer eines Pkw fuhr der Geschädigten über eine längere Wegstrecke von hinten immer wieder derart dicht auf, dass diese sich hierdurch genötigt fühlte ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Weiterhin versuchte der Fahrzeugführer mehrfach zu überholen, brach die Versuche jedoch aufgrund herrschenden Gegenverkehrs ab. Kurz hinter dem Ortsausgang Merkelbach scherte der Fahrzeugführer eines dunklen Kleinwagens trotz Gegenverkehrs zum Überholen aus. Die Geschädigte musste ihren Pkw fast bis zum Stillstand abbremsen, um dem Überholer das rechtzeitige Einscheren vor ihr zu ermöglichen und eine Kollision mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zu verhindern.

Der überholende Fahrzeugführer bremste seinen Pkw im Folgenden bis zum Stillstand ab, weshalb die Geschädigte ebenfalls anhielt. Im Folgenden stieg der Überholer aus seinem Pkw aus und begann eine Diskussion mit der Geschädigten. Im Verlauf dieser würgte er die Geschädigte am Hals, beschädigte ihre Brille und schlug letztlich mehrfach gegen den Pkw der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte von der Örtlichkeit.



Zeugen, welche die Geschehnisse beobachten konnten, selbst im Gegenverkehr gefährdet wurden oder sonstige sachdienliche Angaben zum Geschehen machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefon: 02662-9558-0) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell