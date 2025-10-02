Körperverletzung auf Oktoberfest

Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 02:30 Uhr kam es auf dem Oktoberfest in Roßbach zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes.

Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,90m groß

- Dunkle Haare/Bart

- Kleidung: blauer Jogginganzug

- Sprach mit osteuropäischen Akzent



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden.



Polizeidirektion Montabaur

PI Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell