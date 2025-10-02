Roßbach
Körperverletzung auf Oktoberfest
Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 02:30 Uhr kam es auf dem Oktoberfest in Roßbach zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes.

Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
- Ca. 1,90m groß
- Dunkle Haare/Bart
- Kleidung: blauer Jogginganzug
- Sprach mit osteuropäischen Akzent

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden.

