Dieser wurde durch einen bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:
- Ca. 1,90m groß
- Dunkle Haare/Bart
- Kleidung: blauer Jogginganzug
- Sprach mit osteuropäischen Akzent
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Körperverletzung auf Oktoberfest
