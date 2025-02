Jugendschutzkontrollen durch Testkäufe

Der Schwerpunkt lag hier auf der Einhaltung der Abgabeverbote von Suchtmitteln, aber auch auf Filmen oder Computerspielen mit Freigabe ab 18 Jahren.

In acht von dreizehn Fällen konnte ein jugendlicher Testkäufer konventionelle oder elektronische Zigaretten, spirituosenhaltige Getränke oder jugendgefährdende Medien erwerben.

Fünf Verkaufsstellen verweigerten den Erwerb regelkonform.

In allen Fällen wurde das Ergebnis der Testkäufe dem Personal und den verantwortlichen Stellen mitgeteilt.

Die Ergebnisse werden der Kreisverwaltung Rhein-Lahn zugeleitet.

Eine Fortführung der Kontrollen ist geplant. Ziel dieser Testkäufe ist die Prävention und die Sensibilisierung der Verkaufsstellen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Des Weiteren wurden noch die Spielotheken im Dienstgebiet in Bezug auf Einhaltung des Jugendschutzgesetzes kontrolliert. Hierbei gab es an diesem Tag keine Beanstandungen.



