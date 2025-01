Herschbach – Presseerstmeldung – Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der L 305 bei Herschbach

Am 29.01.2025 gegen 13:50 Uhr kam es auf der L 305 in Höhe der Ortslage Herschbach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines PKW geriet aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Bus. Der 65-jährige PKW Fahrer verstarb an der Unfallstelle.



