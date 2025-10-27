Heistenbach. Einbruch in Lagerhalle

Im Zeitraum vom 24. bis 25. Oktober kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle eines Malerbetriebs in der Straße "Auf der Steinkaut".

Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Halle auf und entwendeten daraus mehrere Arbeitsgeräte.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge -auch im Vorfeld der Tat- wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell