Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Halle auf und entwendeten daraus mehrere Arbeitsgeräte.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge -auch im Vorfeld der Tat- wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Heistenbach. Einbruch in Lagerhalle
Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Halle auf und entwendeten daraus mehrere Arbeitsgeräte.