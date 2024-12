Hambach. Verkehrsunfallflucht - Unfallfahrzeug gesucht

Im Zeitraum vor dem 25. November kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der Landesstraße 318 zwischen Hambach und Aull von der Fahrbahn ab und verursachte hierbei einen Schaden an einer Gabionenwand und einem Leitpfosten.

An der Unfallstelle konnte ein Teilstück eines Pkw-Rücklichts aufgefunden werden, welches vom Unfallfahrzeug stammen dürfte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Rücklicht von einem Mercedes E-Klasse W211 mit einem Baujahr um 2006 stammt (siehe Vergleichsbild).

Personen, die nach dem 25. November einen solchen Pkw mit entsprechendem Schaden im Heckbereich festgestellt haben und Angaben zum Fahrzeughalter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell