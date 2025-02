Hachenburg - Gefahren durch Elektrofahrzeuge, Feuerwehr und Polizei Hachenburg im Austausch

Am Abend des 25.02.2025 hielten Patrick Wagner und Robert Grainer der Freiwilligen Feuerwehr Hachenburg vor zahlreichen Teilnehmende der Polizeiinspektion Hachenburg einen informativen Vortrag zum Thema "Gefahren durch Elektrofahrzeuge an der Einsatzstelle".



Die kurzweilige PowerPoint-Präsentation mit zahlreichen Bildern und Videos aus der Praxis bot den Zuhörern einen Einblick in das Themenfeld der Elektrofahrzeuge, insbesondere den daraus resultierenden möglichen Gefahren an einer Unfallstelle. Ein theoretischer Teil zum Thema "Strom im PKW" durfte zu Beginn der Veranstaltung nicht fehlen. Dabei wurde insbesondere das System der Hochvolt-Anlage anschaulich dargestellt. Im Anschluss wurde durch zahlreiche Praxis-Beispiele umfänglich erklärt, dass von den modernen und im allgemeinen Straßenbild immer häufiger vertretenen Elektrofahrzeugen zwar durchaus Gefahren ausgehen, diese aber unter Beachtung gewisser Punkte (Stichwörter: "E-Fahrzeuge identifizieren" / "Gefahren erkennen" / "Sicherheitsfunktionen verstehen") eingeordnet werden können, sodass ein möglichst gefahrloser Umgang mit diesen Fahrzeugen erfolgen kann.

Im Zweifel gilt allerdings immer: Abstand halten - Spezialisten anfordern!

Einsatz- und Gefahrenstellen bieten oft gemeinsame Herausforderungen für Feuerwehr und Polizei. Im Sinne der konstruktiven Zusammenarbeit fallen solche Veranstaltungen auf fruchtbaren Boden. Ein weiterer Austausch ist bereits geplant.



