Großübung am Schulzentrum in Montabaur am 21.10.2024

Am heutigen Montag findet am Schulzentrum Montabaur zwischen 9 -16 Uhr eine Großübung unter Beteiligung von Kräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei statt.

Die Übung erfolgt in der unterrichtsfreien Zeit und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden. In diesem Zeitraum werden in der Umgebung der Schulen und im Stadtgebiet viele BOS Kräfte unterwegs sein. Mit Verkehrsbehinderungen ist nicht zu rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell