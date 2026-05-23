Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen Range Rover mit 68 km/h.
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Geschwindigkeitsmessungen in Wied führen zu einigen Verstößen
Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen Range Rover mit 68 km/h.