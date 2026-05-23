Geschwindigkeitsmessungen in Wied führen zu einigen Verstößen

Am Nachmittag des 23.05.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Geschwindigkeitsmessstelle in Wied eingerichtet.

Dabei wurde der Verkehr der B 413 aus Höchstenbach kommend innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen konnten mehrere Verstöße festgestellt und geahndet werden. Durch die Polizeibeamten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Tagesschnellster war der Fahrer eines schwarzen Range Rover mit 68 km/h.



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Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





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