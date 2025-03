Geisig - unbekleideter Pkw-Fahrer auf Kreisstr. 12 - Zeugenaufruf

Am gestrigen 27.03.2025, gegen 16 Uhr, beobachteten zwei Zeugen unabhängig voneinander einen dunkel-farbenen Pkw, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Waldweg angrenzend an die Kreisstraße 12 zwischen den Ortschaften Dornholzhausen und Geisig stand.

Da in dem Pkw mutmaßlich ein unbekleideter Mann gesessen haben soll, wurde die Örtlichkeit unverzüglich durch mehrere Funkstreifenwagen polizeilich überprüft. Der Pkw konnte nicht mehr gesichtet werden. Daher bittet die Polizeiinspektion Bad Ems um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de



Polizeiinsp. Bad Ems

PHK Neuburger

Telefon: 02603-9700

pibadems.wache@polizei.rlp.de





