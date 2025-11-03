Nach der Tat entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Fahrzeug in Streithausen beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise