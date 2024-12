Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B54, zwischen Emmerichenhain und Rennerod

Am 22.12.2024, gegen 14:20 Uhr kam es auf der B54, zwischen Emmerichenhain und Rennerod, zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein PKW in den Begegnungsverkehr und kollidierte anschließend mit zwei weiteren Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der schwere der Verletzungen dauern derzeit noch an. Die B54 ist zwischen Emmerichenhain und Rennerod vollgesperrt. Es wird nachberichtet.



