Erstmeldung: Brand in der Ortslage Freilingen

Um 12:00h wurde ein Brand in der Heidestraße in Freilingen gemeldet.

Dort geriet ein Carport aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an; in der Ortslage ist eine Umleitung eingerichtet. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.



