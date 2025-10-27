Eppenrod. Pkw überschlägt sich

Am Samstag, den 25. Oktober, kam eine 27-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 16:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 317 zwischen Eppenrod und Hirschberg vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Am Samstag, den 25. Oktober, kam eine 27-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 16:20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 317 zwischen Eppenrod und Hirschberg vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die L 317 musste an der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.



