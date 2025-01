Eppenrod. Betrunken am Steuer

Am Neujahrstag erhielt die Polizeiinspektion Diez durch einen Anwohner gegen 15:30 Uhr die telefonische Mitteilung, dass seine Nachbarin mutmaßlich betrunken in ihren Pkw gestiegen und weggefahren sei.

Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug kurz darauf parkend in der Straße "Ober der Kirch" feststellen. Die 51-jährige Fahrzeughalterin konnte in einem Wohnhaus angetroffen werden. Die merklich stark alkoholisierte Frau räumte zwar ein, mit dem Pkw gefahren zu sein, behauptete jedoch, erst nach ihrer Ankunft Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille.

Zur Beweissicherung wurden ihr in einem Krankenhaus zeitlich versetzt zwei Blutproben entnommen, um ihre Aussage zu bestätigen oder zu widerlegen.

Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt.



