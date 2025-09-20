Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.
Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Tel.: 02662-95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.
Entwendung von Grableuchten
