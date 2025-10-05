Seck
Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus
Seck. Am Samstag, dem 04.10.2025, kam es im Zeitraum von 18:00 bis 22:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ferdinand-Werner-Straße.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

