Einbruch in Waldhütte

Zwischen dem 03.03.2025 und dem 21.03.2025 drangen unbekannte Täter in eine im Wald zwischen Hattert und Hattert-Hütte gelegene Waldhütte ein.

Dazu öffneten sie auf bisher ungeklärte Weise eine durch einen Riegel mit Vorhängeschloss gesicherte Tür und drangen in die Waldhütte ein.



Entwendet wurde ein dort gelagertes Multitool für das Imkerhandwerk. Weiterhin versuchten die unbekannten Täter einen dort gelagerten Deckel eines Bienenstocks aus Styropor in Brand zu setzen.



Dies gelang jedoch glücklicherweise nicht.



Der Schaden bewegt sich nach derzeitigem Kenntnisstand im mittleren zweistelligen Bereich.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 - 95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell