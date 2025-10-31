Einbruch in ein Einfamilienhaus





Durch die Geschädigten wurde demnach nach Rückkehr zu deren Anwesen festgestellt, dass dieses komplett durchwühlt war.



Gemäß der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde durch bislang unbekannte Täterschaft ein auf der rückwärtigen Gebäudeseite befindliches Fenster aufgehebelt und sich somit Zutritt verschafft. Nachdem sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet wurden, verließ unbekannte Täterschaft das Haus durch eine rückwärtige Tür.



Es wurde eine nicht unerhebliche Summe Bargeld entwendet.



Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen werden erbeten.

Zudem ergeht die Anfrage zu verdächtigen Beobachtungen / Feststellungen, welche sich sowohl vor - als auch nach dem Tatzeitraum zugetragen haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell