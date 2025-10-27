Ebertshausen. Betrunken gegen Zaun gefahren

Ein Anwohner der Oberdorfstraße meldete sich am Sonntagmorgen gegen 00:40 Uhr bei der Polizeiinspektion Diez und teilte mit, dass soeben ein Pkw in seinen Grundstückszaun gefahren und anschließend geflüchtet sei.



Der unfallverursachende Pkw hatte bei dem Zusammenstoß das vordere Kennzeichen verloren, wodurch die eingesetzten Beamten schnell den Fahrzeughalter ermitteln konnten. An der Halteranschrift konnte der gesuchte Pkw dann auch gegen 00:55 Uhr festgestellt werden. Der Fahrzeughalter, ein 46-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, saß zu diesem Zeitpunkt schlafend auf dem Fahrersitz. Auf Klopfen öffnete der Mann die Fahrertür. Schnell war klar, dass er deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell