Drei Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am 25.10.2024 um 20:30 Uhr kontrollierte die Polizei in Montabaur nach einem Zeugenhinweis einen Pedelec-Fahrer in der Stauffenbergallee in Montabaur.

Bei der Überprüfung des 56-jährigen Beschuldigten wurde festgestellt, dass der Mann mit 2,12 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pedelec untersagt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



Um 22:30 Uhr wurde dann ein 21-jähriger PKW-Fahrer in der Fröschpfortstraße in Montabaur einer Kontrolle unterzogen. Da der junge Mann drogentypische Konsumanzeichen aufwies, wurde ihm ein Drogentest angeboten. Der Test bestätigte den Verdacht und wies den Konsum von Marihuana nach. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Am 26.10.2024 um 01:15 Uhr wurde ein 32-jähriger PKW-Fahrer auf der L 307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Da der Betroffene in dem Deliktsbereich zum zweiten Mal auffällig wurde, droht ihm nun ein Bußgeld von 1000 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Steuler, PHK



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell