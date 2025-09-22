An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren oder die Schließtechnik mit entsprechenden Mitteln überwunden wurde.
Zeugen, die im Tatzeitraum oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Dörsdorf. Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet
