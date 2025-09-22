Dörsdorf. Werkzeuge aus Fahrzeugen entwendet

In der Nacht von Donnerstag, 18. September, auf Freitag, 19. September, entwendeten einer oder mehrere Unbekannte aus zwei Fahrzeuge in den Straßen "Neue Schule" und "Am Ackerbach" mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte.

An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren entdeckt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge unverschlossen waren oder die Schließtechnik mit entsprechenden Mitteln überwunden wurde.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.



