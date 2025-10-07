Diez. Mehrere Fahrzeugführer mit Handy am Steuer erwischt

Insgesamt sechs Fahrzeugführer und -führerinnen wurden bei der Nutzung eines Mobiltelefons „erwischt“. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeiten- verfahren eingeleitet. Den Betroffenen droht nun ein Bußgeld von jeweils 100,- EUR zzgl. Bearbeitungsgebühr.
Die Kontrollen werden in dieser Woche verstärkt fortgesetzt.
