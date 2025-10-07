Diez Diez. Mehrere Fahrzeugführer mit Handy am Steuer erwischt Polizeidirektion Montabaur (ots) 07.10.2025, 10:24 Uhr

i Symbolbild Oliver Berg/dpa

Aufgrund der aktuellen Kontrollwoche "Focus on the road", bei der der Schwerpunkt auf die rechtswidrige Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt liegt, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez am Montag, den 6. Oktober, zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr in der Industriestraße Verkehrskontrollen durch.



Insgesamt sechs Fahrzeugführer und -führerinnen wurden bei der Nutzung eines Mobiltelefons „erwischt“. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeiten- verfahren eingeleitet. Den Betroffenen droht nun ein Bußgeld von jeweils 100,- EUR zzgl. Bearbeitungsgebühr.

Die Kontrollen werden in dieser Woche verstärkt fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell







Artikel teilen

Artikel teilen