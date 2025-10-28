Diez. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montag, den 27. Oktober, meldete ein Zeuge der Polizei Diez gegen 21:05 Uhr, dass soeben eine Frau mit ihrem Pkw in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße gegen ein an einem Betonpfeiler befestigtes Regenfallrohr gefahren sei und dieses dadurch beschädigt habe.

Anschließend sei die Frau weggefahren.

Durch Zeugenaussagen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt und durch Beamte der Polizeiinspektion Diez an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez konnte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Sie hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.



