Anschließend sei die Frau weggefahren.
Durch Zeugenaussagen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt und durch Beamte der Polizeiinspektion Diez an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der 50-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez konnte eine nicht unerhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.
Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.
Sie hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.
Diez. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet
