Hierbei wurde an einem Pritschenfahrzeug die Plane mutwillig aufgeschlitzt und anschließend sechs Baumaschinen von der Ladefläche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
Diebstahl von mehreren Baumaschinen aus einem Fahrzeug - Zeugen gesucht!
