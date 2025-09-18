Diebstahl von mehreren Baumaschinen aus einem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Zwischen dem 17.09.2025 gegen 20 Uhr und dem 18.09.2025 gegen 06 Uhr kam es im Bergweg in Lochum zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Hierbei wurde an einem Pritschenfahrzeug die Plane mutwillig aufgeschlitzt und anschließend sechs Baumaschinen von der Ladefläche entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell