Crime Night in Montabaur: Werde Ermittler*in für einen Abend! - Dem Verbrechen auf der Spur - live, interaktiv, echt Polizei





Was dich erwartet:



An mehreren Action-Stationen schlüpfst du in die Rolle einer Kommissarin oder eines Kommissars und erlebst, wie echte Ermittlungsarbeit läuft. Du kannst



- Spuren sichern und nachvollziehen, wie daraus Beweise werden, -

Zeugenbefragungen durchführen und die richtigen Fragen stellen, -

Fälle lösen - von A bis Z, gemeinsam mit Profis.



Dazu gibt's fesselnde Einblicke in den Alltag der Kriminalpolizei. Du triffst erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus Montabaur, bekommst einen Blick hinter die Kulissen - und erfährst aus erster Hand, wie Teamwork, Technik und Taktik zusammenkommen.



Dein Weg zur Polizei - alle Antworten an einem Ort



Du willst wissen, wie die Ausbildung läuft, welche Einstiegsmöglichkeiten es gibt oder was dich im Studium/Job erwartet? Vor Ort kannst du alle deine Fragen rund um den Polizeiberuf stellen - verständlich, ehrlich, auf Augenhöhe.



Wer kann mitmachen?



Wenn Du 15-25 Jahre alt bist und Lust hast, echte Polizeiarbeit auszuprobieren, ist das Dein Abend. Jetzt anmelden - Plätze sind begrenzt! Schnell sein lohnt sich.



Sende einfach Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer an:



kimontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Wir freuen uns auf dich - see you at Crime Night!



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell