Bremberg. Diebstahl aus Wohnhaus

Am Freitag, den 14.03.2025, drang ein unbekannter Mann gegen 14 Uhr durch eine unverschlossene Hintertür in ein Wohnhaus in der Lindenstraße ein.

Während die Eigentümer im Wohnzimmer schliefen, entwendete der Mann aus deren Geldbörsen Bargeld. Durch einen weiteren Hausbewohner wurde der Unbekannte gesehen, da er plötzlich in dessen Küche stand und nach etwas zu essen fragte. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Es wurden weitere Zeugen aus Bremberg bekannt, bei denen ebenfalls ein (vermutlich derselbe) Mann auf dem Grundstück erschien und nach Geld für Essen fragte. Als man ihm in einem Fall ein Brot anbot, entfernte sich der Mann. Es ist davon auszugehen, dass gezielt Wohnhäuser ausgekundschaftet und nach Tatgelegenheiten zum Diebstahl gesucht wurde.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 160 - 170 cm groß, etwa 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, sprach nur schlechtes Deutsch.



Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010.



