Birlenbach. Einbrüche in Baucontainer

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 23./24.November.2025, kam es zu zwei Einbrüchen in Baucontainer in der Straße "Vor dem Wäldchen" sowie auf dem Parkplatz des örtlichen Friedhofs. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus den Containern Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez zu melden.



