Bad Marienberg - Dachstuhlbrand - Abschlussmeldung

Am Freitag, 20.12.2024, 21:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Montabaur der Brand eines Dachstuhles in Bad Marienberg - Ortsteil Zinhain - gemeldet.

Schnell waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Polizei sowie der Rettungsdienst vor Ort. Die Löscharbeiten und Absicherungsmassnahmen liefen gut an. Schnell konnte bestätigt werden, dass keine Menschenleben, insbesondere die der 5 Hausbewohner in Gefahr waren. Durch den professionellen Einsatz der 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Marienberg, Nistertal und Hahn bei Marienberg konnte ein Ausbreiten der Flammen schnell gestoppt und der Brand bereits bis 23:15 Uhr gelöscht werden. So wurden nur Räume des obersten Geschosses und die Dachdämmung zerstört, das Dach selbst blieb relativ intakt. Das Haus kann weiter bewohnt werden. Der Brand, der höchstwahrscheinlich durch den technischen Defekt eines elektrischen Gerätes verursacht wurde, richtete einen Schaden an, der möglicherweise im hohen fünfstelligen Euro-Bereich liegen könnte.



