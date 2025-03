Anrufwelle Schockanrufe im Bereich Montabaur - Wirges

Die männlichen und weiblichen Anrufer schildern, dass die Tochter einen Verkehrsunfall hatte und fordern zur Zahlung einer Kaution auf.



Die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder Gerichte rufen in keinem Fall bei Ihnen an und fordern eine Kaution.



Machen sie keine Angaben am Telefon, beenden sie das Gespräch umgehend und informieren sie die nächstgelegene Polizeidienststelle.



Bitte warnen Sie ihre älteren Angehörigen vor dieser Betrugsmasche.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Sylvia Gerz, PHK'in



Telefon: 02602-9226-312





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell