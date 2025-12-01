Durch die sofort entsandte Streife konnte der Jugendliche ermittelt und zuhause angetroffen werden. Dieser gestand, dass er den Zweitschlüssel des nicht mehr angemeldeten Pkw, seiner Mutter, entwendet habe um eine Runde durch Wirges zu fahren.
Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
14-jähriger mit unversicherten Pkw unterwegs