14-jähriger mit unversicherten Pkw unterwegs

Am Sonntag, 30.11.2025, gegen 18:25 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Montabaur, durch einen aufmerksamen Zeugen, darüber Informiert, dass in Wirges ein 14-jähriger mit einem Pkw unterwegs sei.



Durch die sofort entsandte Streife konnte der Jugendliche ermittelt und zuhause angetroffen werden. Dieser gestand, dass er den Zweitschlüssel des nicht mehr angemeldeten Pkw, seiner Mutter, entwendet habe um eine Runde durch Wirges zu fahren.

Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PHK Birkner



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell