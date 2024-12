Zwei Radlader von Baustelle gestohlen

In der Nacht Donnerstag (19.

12.24) auf Freitag (20.12.24) wurden durch unbekannte Täter zwei Radlader der Marke LIEBHERR Typ 506 von einer Baustelle in der Straße "In der Langfuhr", Bendorf entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622 - 94020

Email: pibendorf@polizei.rlp.de



