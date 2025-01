Zusammengefasste Darstellung der polizeilich relevanten Einsätze aufgrund der Wetterlage (Schnee/Eisregen) im PP Koblenz (Stand: 10:30 Uhr)

In den frühen Morgenstunden begann es zu regnen, so dass es zu überfrierender Nässe und Eisglätte kam. Glücklicherweise herrschte in den Nacht- und frühen Morgenstunden (bedingt durch den Sonntag) nur geringes Verkehrsaufkommen.

Ab 04:00 Uhr kam es zu mehreren Unfällen (überwiegend Blechschäden), insbesondere in den Höhenlagen der Eifel und des Westerwaldes.

Bis 10:30 Uhr ereigneten sich insgesamt 17 witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des PP Koblenz. Hierbei wurde eine Person im Bereich Cochem leicht verletzt.

Gegen 05:00 Uhr rutschte ein LKW (Sattelzug) auf der B 262, zwischen A 48 (Anschlussstelle Mayen) und Mayen in den Graben. Der Sattelzug musste aufwändig durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Aus diesem Grund musste die B 262 in Richtung Mayen zwischen 06:30 und 09:45 Uhr voll gesperrt werden.

Überdies kam es in den Höhenlagen der Eifel (Nähe Nürburgring) und des Westerwaldes vereinzelt zu Schneebruch. Straßenmeisterei und Freiw. Feuerwehren räumten Äste und auch Bäume von der Fahrbahn.

Insgesamt kann jedoch konstatiert werden, dass sich die witterungsbedingten Einsätze geringfügig über dem normalen Einsatzaufkommen lagen. Die Verkehrsstörungen hielten sich (u.a. durch die angepasste Fahrweise und den Einsatz der Räumdienste) im Rahmen.



