Zeugensuche nach Verfolgungsfahrt in Koblenz

Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltesignale, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Andernacherstraße fort. An der Einmündung Herberichstraße überfuhr der Fahrzeugführer die rot zeigende Lichtzeichenanlage in Richtung Eifelstraße, so dass ein unbeteiligter Fahrzeugführer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Fahrt führte von dort über die Eifelstraße, Von-Kuhl-Straße, Friedrich-Mohr-Straße, "In der Rothenlänge" bis zur Straße "In der Wehring". Hier wurde der PKW durch die 3 Insassen verlassen und die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Der betrunkene Fahrzeugführer konnte zu Fuß verfolgt und schlussendlich festgenommen werden. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen.

Zeugen und insbesondere der gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.



