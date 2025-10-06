Zeugenaufruf nach "Türunfall" in Linienbus

Als sie dort um 14:15 Uhr aussteigen wollte, wurde sie zwischen den Türen im hinteren Bereich eingeklemmt. Eine Zeugin rief "Auf, Auf" durch den Bus. Als der Busfahrer sodann die Türen erneut öffnete, fiel die Geschädigte auf den Gehweg und brach sich die Hüfte.



Die Polizei Andernach sucht Zeugen dieses Vorfalls! Diese werden gebeten, sich bei der PI Andernach zu melden: 02632 921-0; piandernach@polizei.rlp.de



