Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Ein männlicher Tatverdächtiger schlug dabei auf einen 24-jährigen Geschädigten ein und fügte ihm dann, vermutlich mit einem Messer oder ähnlich scharfen Gegenstand, mehrere oberflächliche Schnittverletzungen am Rücken zu. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 30-jährigen Mann mit arabischem Erscheinungsbild, kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung handeln. Er war in Begleitung zweier Frauen im gleichen Alter. Eine der Frauen hatte auffallend blonde Haare. Die Personengruppe flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus behandelt.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Tel-Nr. 0261/92156-300 oder per Mai an pikoblenz1@polizei.rlp.de melden.



