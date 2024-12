Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 14.12.2024; 19:30 Uhr auf Sonntag, 15.12.2024; 12:30 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Neuendorfer Straße 1 geparkter PKW erheblich im Frontbereich beschädigt.



Es scheint wahrscheinlich, dass der Schaden an dem schwarzen Renault Megane vermutlich beim Vorbeifahren verursacht worden sein dürfte.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, insbesondere zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Tel-Nr. 0261-10354230 in Verbindung zu setzen.



