Wohnhausbrand

Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.



Wir bitte darum, von Anfragen an die örtlich zuständige Dienststelle der Polizei in Metternich derzeit abzusehen.



Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

-Führungszentrale-



Telefon: 0261-921560

E-Mail: ppkoblenz.flz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell