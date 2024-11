Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern für den 18.-20.10.2024

Hierbei wurde ein weißer Opel Corsa am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



Büchenbeuren – Verkehrsunfall mit Personenschaden



Am 18.10.2024 ereignete sich auf der B50, an der Anschlussstelle Büchenbeuren, gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fahrzeugführer befuhr die Auffahrt zur B 50 und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Es wurden sowohl die drei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges, als auch der Unfallverursacher selbst leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde nach medizinischer Versorgung in die Hunsrück Klink Simmern verbracht. Die Anschlussstelle Büchenbeuren musste für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Aufgrund des daraus resultierenden Rückstaus ereignet sich in der Folge auf der B50 ein weiterer Verkehrsunfall. Durch Auffahren auf ein abbremsendes Fahrzeug verletzte sich eine Person leicht. Eine medizinische Versorgung war hier nicht notwendig. Trotz der Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich keine Auswirkungen auf den Flugverkehr am Flughafen Hahn.



Lautzenhausen – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug



In der Nacht vom 19.10.2024 – 20.10.2024 kam es auf dem Parkplatz P2 des Flughafen Hahn zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Hierbei wurden Kennzeichen sowie Scheibenwischer abmontiert und beschädigt. Zeugen, insbesondere Besucher des Hunsrücker Oktoberfestes welches in unmittelbarer Nähe gefeiert wurde, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



