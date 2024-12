Wochenendpressebericht der Polizeiinpektion Simmern für den 29.11-01.12.2024

Lautzenhausen - Simmern Gleich zwei Fahrzeugführer von PKW wurden nach vorausgegangenen Verkehrskontrollen am späten Abend des 30.11.2024 näher in Augenschein genommen. Demnach konnten bei diesen Anzeichen von kurzfristigem Konsum berauschender Substanzen (vermutl.

Marihuana) festgestellt werden. Aus diesem Grund erfolgte jeweils die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen im Hinblick auf §24a II StVG (Fahren eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln).

Die Nutzung von Kraftfahrzeugen wurde den betroffenen Personen vorerst zeitlich befristet untersagt.



Niederweiler



Ein 29-Jähriger aus Büchenbeuren fiel am 30.11.2024 mehrmals durch psychiatrisch auffälliges Verhalten auf. Letztlich ging dieser dann in den Nachmittagsstunden mit einem Holzknüppel durch Niederweiler und sah seine eigene Person ohne Grund bedroht, zudem beging er offenbar kurz zuvor eine Sachbeschädigung in der Ortslage. Passanten fühlten sich durch das Auftreten der Person verunsichert. Sie wurde letztlich durch eine einschreitende Polizeistreife aufgrund des festgestellten psychiatrischen Zustandes in die Psychiatrie eingewiesen.



