Weißenthurm: Einbrüche in Gartenlauben

Im Zeitraum vom 27.12.2024 auf den 28.12.2024 kam es im Bereich Weißenthurm, zwischen Breslauer Straße und dem dortigen Pferdehof zu mehreren Einbrüchen in s. Gartenlauben. Der/ die Täter entwendeten u. ein E-Bike. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 - 9210 zu melden.

