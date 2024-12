Vollsperrung BAB 3 nach Verkehrsunfall mit umgekippten Transporter

BAB 3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 71,600, Gemarkung Sessenhausen (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Autobahnkilometrierung 71,6, in der Gemarkung Sessenhausen, ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.



Der 65-jährige Fahrer eines 3,5-Tonnen-Transporters übersah beim Fahrstreifenwechsel die herannahende Fahrerin eines PKW auf dem mittleren Fahrstreifen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Transporter-Fahrer verriss in Folge des Zusammenstoßes das Lenkrad nach rechts, das Fahrzeug drehte sich im Uhrzeigersinn und kippte sodann um.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der Transporter auf dem Seitenstreifen sowie abgerissene Fahrzeugteile und herausgeschleuderte Ladung auf dem rechten und mittlerem Fahrstreifen. Es entstand Totalschaden am Fahrzeug. Der PKW der anderen Unfallbeteiligten kam auf dem mittleren Fahrstreifen, ebenfalls nicht mehr fahrbreit, zum Stehen.

Der Fahrzeugführer des Transporters konnte sein Fahrzeug nicht selbstständig verlassen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer kam anschließend leicht verletzt ins Krankenhaus. Auch die PKW Fahrerin kam zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus.



Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die BAB3 für eine Stunde vollgesperrt werden. Es entstand zwischenzeitlich ein Rückstau von bis zu 6 Kilometern.



Am Einsatz beteiligt waren drei Fahrzeuge der Polizeiautobahnstation Montabaur sowie 31 Kräfte der Feuerwehren Ransbach-Baumbach und Haiderbach.



