Verlorenes Fahrzeugteil auf der B327/Hunsrückhöhenstraße zwischen Industriegebiet Hellerwald und Fleckertshöhe / Suche nach Geschädigten

Am Samstag, den 07.12.2024 gegen 17:15 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer der Polizei Boppard, dass er in der letzten Stunde auf der Fahrt vom Industriegebiet Hellerwald über die Hunsrückhöhenstraße bis Bickenbach ein Bauteil seines Anhängers verloren habe.

Durch die Polizei kann zunächst keine Gefahrenstelle festgestellt werden.



Im Nachgang meldet sich eine Geschädigte zu dem Vorfall und gab an, dass vor ihr bereits mehrere Fahrzeuge über besagtes Fahrzeugteil gefahren seien. Die Polizei Boppard bittet darum, dass sich weitere Geschädigte in der Sache bei hiesiger Dienststelle melden, um Schadenersatzansprüche geltend zu machen.



Polizeiinspektion Boppard

tel. 06742 809-0

piboppard@polizei.rlp.de



