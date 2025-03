Verkehrsunfallflucht führt zu schwerem Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 18.03.25, kam es gegen 7:25 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Abfahrt Kettig zu einem schwereren Verkehrsunfall.

Dabei wurden insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Davon mussten insgesamt sechs Fahrzeuge abgeschleppt werden. Acht Personen wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.



Ausgangslage für den Verkehrsunfall war augenscheinlich ein Vorgang zwischen einem weißen Pickup und einem weiteren Fahrzeug. Dieses Fahrzeug vollzog einen Spurwechsel nach links, wodurch die nachfolgenden Fahrzeuge stark bremsen mussten. Beide PKW entfernten sich in unbekannte Richtung unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Die B 9 war in Fahrtrichtung Koblenz aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme nur einspurig befahrbar, wodurch es zu einem Rückstau bis Höhe Andernach kam. Für die Bergung der acht Fahrzeuge musste die B9 kurzfristig voll gesperrt werden.



Im Rückstau kam es noch zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dort waren beide Fahrzeuge noch fahrbereit. Zeugen oder Personen die Hinweise zum Verkehrsunfall oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



