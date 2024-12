Verkehrsunfallflucht Emmelshausen

Am 03.12.2024 in der Zeit von 12:40 Uhr bis 13:05 Uhr ereignete sich auf dem Netto-Parkplatz in Emmelshausen eine Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte parkte vorwärts in einer Parklücke des Netto-Parkplatzes und stellte im Nachgang Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen gelben Kleinwagen.



Wer weitere Hinweise zum Tatfahrzeug hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Boppard (06742-8090) zu melden.



