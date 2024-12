Verkehrsunfallflucht auf der K117 Fleckertshöhe

Diese stießen im Längsverkehr mit den jeweiligen Außenspiegeln zusammen.

Über den Vorfall wurde die hiesige Dienststelle etwa 10 Minuten nach dem Unfallzeitpunkt von einer der Unfallbeteiligten informiert.

Aufgrund der Meldung, dass der andere Beteiligte die Unfallstelle verließ ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, wurde eine Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Etwa eine Stunde später erschien der zweite Unfallbeteiligte und gab an, dass er an der Unfallstelle gewartet habe, jedoch kein Geschädigter auf sich aufmerksam machte. Verkehrsteilnehmer, welche sich hinter ihm befanden, könnten dies bezeugen.



Daher fragt die PI Boppard, ob es Zeugen gibt, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder an dem Verkehrsunfall vorbeigekommen sind.



Die Zeugen werden gebeten sich unter der folgenden Nummer: 06742 8090 oder E-Mail:piboppard@polizei.rlp.de zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell