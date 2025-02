Verkehrsunfallflucht an Verkehrsinsel

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte am Mittwochabend, dem 12.02.25, in der Straße Auf Brühl, unmittelbar hinter dem Parkplatz des SB Warenhauses Globus, eine Verkehrsinsel vollständig überfahren haben.

Hierbei wurde ein Verkehrsschild vollständig zerstört sowie verlor das unbekannte Fahrzeug ein größeres Teil seiner Unterbodenverkleidung. Da sich die Unfallörtlichkeit an der Zufahrt zur viel befahrenen Brückenstraße befindet, könnten andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten auf den Unfall aufmerksam geworden sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein in Verbindung zu setzen.



